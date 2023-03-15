Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Başakşehir'i yıkan Gift Orban: Şanslı bir günümdeydim!

Başakşehir'e 3 dakikada hat-trick yaparak tarihe geçen Gent'in yıldızı Gift Orban, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Gol atmanın görevi olduğunu belirten 20 yaşındaki Nijeryalı forvet, "Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Şanslı bir günümdeydim" dedi.

Giriş: 15.03.2023 - 23:40 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir'i yıkan Gift Orban: Şanslı bir günümdeydim!
DHA

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Belçika ekibi Gent'e sahasında 4-1 mağlup olarak Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti. Karşılaşmada 3 dakikada 3 gol atarak Avrupa'da kulüp organizasyonlarının en hızlı hat-trickini yaparak tarihe geçen Gift Orban basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisi için çok güzel bir akşam olduğunu aktaran Orban, "Bu futbol. Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Şanslı bir günümdeydim. Futbol bir konsantrasyon işi. Bir maçta kaç gol attığınız önemli değil. Bazen 4 bazen daha fazla atabilirsiniz. Eğer yaptığınız şeye odaklanırsanız bu tip şanslar yakalayabilirsiniz. Bu maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bugün önemli bir iş başardık" diye konuştu.

Orban, oyundan çıkarken Türk taraftarların kendisini alkışlamasının ise kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD Savunma Bakanı'ndan F-16 sorusuna cevap
ABD Savunma Bakanı'ndan F-16 sorusuna cevap
İstanbul'da aranan 21 kişi yakalandı
İstanbul'da aranan 21 kişi yakalandı
Erken teşhis hayat kurtarıyor! 5 erken belirti ile felcin tedavisi mümkün
Erken teşhis hayat kurtarıyor! 5 erken belirti ile felcin tedavisi mümkün
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu sel bölgesinde
Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu sel bölgesinde

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.