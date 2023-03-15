Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Belçika ekibi Gent'e sahasında 4-1 mağlup olarak Avrupa Konferans Ligi'ne veda etti. Karşılaşmada 3 dakikada 3 gol atarak Avrupa'da kulüp organizasyonlarının en hızlı hat-trickini yaparak tarihe geçen Gift Orban basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisi için çok güzel bir akşam olduğunu aktaran Orban, "Bu futbol. Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirmeyi hedefliyorum. Şanslı bir günümdeydim. Futbol bir konsantrasyon işi. Bir maçta kaç gol attığınız önemli değil. Bazen 4 bazen daha fazla atabilirsiniz. Eğer yaptığınız şeye odaklanırsanız bu tip şanslar yakalayabilirsiniz. Bu maç bitti. Artık önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Bugün önemli bir iş başardık" diye konuştu.