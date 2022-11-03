Başakşehir - Hearts maçı için geri sayım başladı. Karşılaşmayı tribünden ve televizyon karşısından takip etmek isteyen futbolseverler maçın ne zaman, saat kaçta yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Başakşehir - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak maç öncesi karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...