STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Goga Kikacheishvili

SAAT: 18.30

YAYIN: TV8,5 BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Leo Duarte, Touba, Hasan Ali, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Aleksic, Traore, Serdar Gürler, Okaka

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu HEARTS: Gordon, Cochrane, Neilson, Sibbick, Smith, Atkinson, Grant, Devlin, Smith, Forrest, Henderson

TEKNİK DİREKTÖR: Robbie Neilson Gruptaki son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir, aynı puana sahip İtalya temsilcisi Fiorentina'nın önünde averajla lider durumda bulunuyor. İkili averajda rakibine üstünlüğü bulunan turuncu-lacivertli ekip, Hearts karşısında alacağı her türlü galibiyetle grubu lider olarak tamamlayacak. Beraberlik ya da yenilgi halinde ise Fiorentina'nın deplasmanda Letonya ekibi RFS ile oynayacağı mücadelenin sonucu grup liderini belirleyecek. İki takım arasında İskoçya'da oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir, 4-0 kazanmıştı.

HEDEF LİDERLİK VE SON 16 TURU Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, 10 puan ve averajla aynı puana sahip Fiorentina'nın önünde lider durumda bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, dördüncü hafta maçlarının ardından gruptan çıkmayı garantilemişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup liderleri, son 32 turunu oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek. Medipol Başakşehir'de hedef, grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmak.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'ı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. İstanbul ekibi, deplasmanda golsüz berabere kaldığı RFS'yi İstanbul'da 3-0 mağlup etti. Başakşehir, gruptaki son maçında ise deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. İstanbul deplasmanına 6 puanla gelen Hearts'ın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor.