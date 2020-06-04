Medipol Başakşehir, Süper Lig´in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5´e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman pas oyununun ardından şut çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli takım yarın saat 11.00´de yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.