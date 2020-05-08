Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda bulunan antrenman tesislerinde yaptığı idmanla çalışmalarını devam ettirdi. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde 3 ayrı grup halinde yapılan antrenman ısınma ile başladı. Koşu çalışması yapan turuncu-lacivertli ekip, geniş alanda yapılan pas ile idmanı tamamladı.

Başakşehir, Pazartesi günü saat 11.00 ve 17.00’de iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.

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