Başakşehir, hazırlıklarına devam etti

Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, günün ikinci çalışmasını saat 17.00’de gerçekleştirecek.