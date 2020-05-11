Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 21 Mayıs'ta yapılacak açılışının Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile birlikte yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, Kabine Toplantısı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerimiz ile Hadımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanesinin inşaatını inceledik. Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışını Japonya Başbakanı Şinzō Abe'yle video konferans yöntemi ile birlikte gerçekleştireceğiz.

Hastanemizin ikinci etabını sayın Abe ile birlikte 21 Mayıs'ta hizmete açıyoruz."