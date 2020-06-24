DHA

Süper Lig'de zirvede yer alan ve şampiyonluk için mücadele eden Başakşehir'de transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor.

DHA'nın haberine göre; özellikle sözleşmeleri bitecek olan futbolcuları Gael Clichy ve Eljero Elia´nın yerini doldurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan milli sol bek Hasan Ali Kaldırım ve Aytemiz Alanyaspor´un sol kanat oyuncusu Junior Fernendes´i kadrosuna katmayı planlıyor.