Başakşehir gol yemeden turladı!

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda ağırladığı RFS'yi 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 10'a çıkaran ve bitime 2 maç kala tur biletini kapan turuncu-lacivertliler, savunma performansıyla öne çıktı.

Oynadığı 4 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran Medipol Başakşehir kalesinde ise gol görmedi.