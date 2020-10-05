Son şampiyon Medipol Başakşehir, transferin son gününde iki yıldızı birden bitirdi. TRT Spor'da yer alan habere göre turuncu-lacivertliler bonservisi elinde bulunan Giuliano'nun yanı sıra Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü de renklerine bağladı.

Öte yandan Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira'yı Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira, bir yıllığına Belçika Ligi takımlarından KV Red Star Waasland-Beveren’e kiralanmıştır. Portekizli oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.