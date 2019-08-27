27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okan Buruk'un teknik direktörlük görevine gelmesiyle yeni bir kadro planlamasına giden Medipol Başakşehir, yaş ortalamasını düşürerek işe başladı. Geçtiğimiz sezon 30.4 yaş ortalaması ile Süper Lig'in en yaşlı takımı olan turuncu-lacivertliler, yeni sezon öncesi ise 30 yaş ve üzeri futbolcularla yola devam etmeme kararı aldı. Transferde de daha genç oyunculara öncelik veren Başakşehir, bu operasyonla birlikte yaş ortalamasını 28.8'e düşürdü.
İstanbul ekibinin yeni sezon öncesi renklerine bağladığı en genç futbolcu olarak 22 yaşındaki Azubuike dikkat çekerken, transferi dün netlik kazanan 33 yaşındaki Mehmet Topal da turuncu-lacivertlilerin takıma kattığı en yaşlı isim oldu.
2019-2020 sezonu öncesi transfer edilen oyuncuların yaş ortalaması 25.9 olurken, yolların ayrıldığı Kudryashov, Serdar Taşçı, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu ve Adebayor'un yaş ortalaması ise 32.6.
M.Başakşehir'de gelen ve giden oyuncular ile yaşları şöyle:
GİDENLER
Kudryashov (31)
Serdar Taşçı (31)
Alparslan Erdem (29)
Emre Belözoğlu 38)
Adebayor (34)
GELENLER
Crivelli (24)
Vieira (28)
Aziz Eraltay (28)
Gulbrandsen (26)
Furkan Soyalp (24)
Muhammet Demir (27)
Mehmet Topal (33)
Doğanay Kılıç (23)
Azubuike (22)
Ponck (24)
(UA-SK-S)
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