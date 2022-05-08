METİN TEKİN: Özellikle ikinci yarıda çok net bir Başakşehir oyunu vardı. Galatasaray hakkında olumlu şeyler söylemek çok zor. Kulübün her bir tarafında birçok soru işareti var. Cicaldau'nun teknik kalitesi yüksek ancak oyun kurulumu, top taşıma gibi alanlarda hiçbir etkinliği olmayan bir oyuncuya dönüştü zamanla. Maçın ikinci yarısında ağır bir Başakşehir üstünlüğü vardı, Torrent'in, Galatasaray adına dengeli bir oyun olduğu açıklamasına katılmamız çok zor.