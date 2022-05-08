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Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi ve sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi

08.05.2022 - 10:41 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: 90 dakikaya baktığınızda Başakşehir, G.Saray'a göre sahaya daha iyi yayılıyor, daha akıllı oynuyorlar. Yani çalışmışlar. G.Saray'da hiç bir şey yok, tamamen bireysel. Yani G.Saray kötü değil, çok kötü. Galatasaray'ın kalesinden Muslera'yı alın dün gece, bir başka kaleci koyun. Maç kaç kaç biterdi? Bir puanı kazanan Galatasaray görünüyor, iki puanı kaybeden takım ise Başakşehir. (Sabah)

  • GÜNTEKİN ONAY: Sezon boyunca Galatasaray’ın kronikleşen orta alandaki yaratıcılık eksikliği yine fazlasıyla göze çarptı. Berkan ve Taylan işin savunma tarafını yerine gertirdiler. Cicaldau’yu ise bir kez daha sahada göremedik. Durum böyle iken hücumda tüm yük öndeki 3 oyuncunun üzerindeydi. Kerem aldığı tüm topları ezdi. Mustafa Muhammed sahada yoktu ve sadece Ryan Babel tek başına adeta havanda su döven bir görüntüdeydi. 

  • GÜNTEKİN ONAY: Başakşehir, 2’nci yarıda tempoyu yükseltti ve oyunun tüm kontrolünü ele geçirdi. Özellikle Trezeguet ile etkili olan ev sahibi, bulduğu fırsatlarda Muslera’yı geçemedi. Uruguaylı file bekçisinin yanı sıra Galatasaray’da Nelson ve Alparslan da skorun 0-0 da kalmasını sağlayan diğer aktörlerdi. Ancak özetle 2 takımın da oynadığı futbol izleyenleri memnun etmedi ve hayal kırıklığı yarattı. (Hürriyet)

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: İkinci yarı Başakşehir kontrolü tamamen eline aldı, yoğun bir baskı kurdu. Kerem'in hiç top götüremeyişi veya ona imkân bulamayışının yanında ilk yarının başarılı ismi Babel'in yorulmasına, Muhammed'in sadece yürüyerek oynaması da eklenince bütün yük orta saha ile defans bloğuna düştü.

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: Sonra iki tarafta da oyuncu değişiklikleri başladı ve ikinci yarıyı çok mahkum oynayan Galatasaray son dakikalarda iki önemli pozisyon buldu. En neti de maçın bitiş düdüğünden hemen önceydi. Galatasaray'ın dünkü 1 puanında öne çıkan 1 numaralı isim Muslera idi... (Sabah)

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