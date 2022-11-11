Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir GS maçı bu akşam mı, bilet fiyatları ne kadar, kaç para? Başakşehir GS ilk 11'ler ve kadrolar

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 14. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren kritik bir mücadele oynanacak. Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 2. ve 3. sıralarda yer alan Başakşehir ve Galatasaray, Dünya Kupası arası öncesi karşı karşıya geliyor. İşte, Başakşehir Galatasaray maçı ile ilgili tüm bilgiler...

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