Başakşehir, Fiorentina maçına hazır

İstanbul Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2'nci maçında yarın saat 22.00'de İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı konuk edecek.

Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas ve koşu çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise mücadelenin taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.