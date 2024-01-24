Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesinde iki takımda eksikler ve muhtemel 11'ler kadar, Başakşehir-Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı da futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...
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Başakşehir-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe'de, Başakşehir maçı öncesinde eksiklikler dikkat çekerken, Jayden Oosterwolde kart sınırında bulunuyor. Peki, "Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 24 Ocak Çarşamba günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
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BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA
Başakşehir-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
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FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Fred, Luan Peres, Miha Zajc ve Miguel Crespo forma giyemeyecek.
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Bu isimlerin yanı sıra, sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.