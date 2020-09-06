Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ile yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertli takımın gollerini 81. dakikada Demba Ba ile 90. dakikada Enes Karakuş attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 60. dakikada Camara kaydetti.