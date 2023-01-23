Aralık 2021'de sağ diz ön çapraz bağında kopma yaşayan Portekizli futbolcunun sözleşmesi Ocak 2022'de feshedildi. O tarihten bu yana tedavi sürecini geçiren ve kulüpsüz olan Ie, Medipol Başakşehir formasıyla yeniden futbola dönecek.

Fransa'nın Lille takımından 2019-2020 sezonu öncesinde Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki stoper, ilk sezonunu kiralık olarak Hollanda temsilcisi Feyenoord'da geçirdi. 2020-2021 sezonunda bordo-mavili ekibe dönen Edgar Ie, 1,5 sezonda 55 Süper Lig maçında forma giydi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Medipol Başakşehir, son olarak Trabzonspor'da forma giyen ve yaklaşık bir yıldır kulüpsüz olan savunma oyuncusu Edgar Ie'yi kadrosuna kattı.