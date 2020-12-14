Başakşehir düşüşte

2019-2020 sezonunda Süper Lig'i zirvede tamamlayarak tarihindeki ilk şampiyonluğuna imza atan ve ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Medipol Başakşehir, geçen sezonu mumla arıyor.
LİDERİN 11 PUAN GERİSİNDE
Bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Başakşehir, attığı 18 gole karşılık kalesinde de 18 gol gördü. Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçını, Süper Lig'de ise son 4 maçını kazanamayan Başakşehir Devler Ligi'ne veda etti, içeride de 26 puanlı lider Aytemiz Alanyaspor'un 11 puan gerisine düşerek 12'nci sırada yer aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARINDA EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde tek galibiyeti evinde Manchester United'ı 2-1'lik skorla geçerek alan turuncu lacivertli takım, 6 maç sonunda kalesinde 18 gol görürken, bu istatistikle Devler Ligi'nde bu sezon gruplarda en çok gol yiyen takım oldu.
HER HAFTA AYRI BİR KADRO
Geçen sezonu şampiyon tamamlarken ligin en az gol yiyen ve en fazla gol atan 2'nci takımı olan Başakşehir, bu sezon sakatlıkların yanı sıra yoğun maç temposunun mağduriyetini yaşadı. Süper Lig'de 12 maçta, Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada farklı ilk 11'lerle sahaya çıkmak durumunda kalan Başakşehir ne skor ne oyun ne de kadro olarak bir istikrar yakaladı.
CLICHY'İ ARADI
Yaşanılan şampiyonlukta takım içi liderliği ve oyuna katkısıyla önemli bir role sahip olan Gael Clichy'nin de yeri doldurulamadı. Sol bek mevkisine Hasan Ali Kaldırım ve Boli Bolingoli-Mbombo'yu transfer eden turuncu lacivertli takım, bu bölge için sezon içinde farklı isimleri sahaya sürdü. Sözleşmesi yenilenmeyen ve İsviçre'nin Servette takımına transfer olan Clichy, geçen sezon Süper Lig'i 2 gol 6 asistle kapatırken, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 asist yapmıştı. Henüz golü ve asisti bulunmayan Hasan Ali Kaldırım ile Boli Bolingoli Mbombo oyun anlamında da istenileni veremedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!