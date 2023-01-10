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Başakşehir, Dünya Kupası arasında kendine geldi

Medipol Başakşehir, 2022 Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 4 karşılaşmada 10 puan topladı. Turuncu-lacivertliler, ara öncesinde 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilmişti

Giriş: 10.01.2023 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir, Dünya Kupası arasında kendine geldi
İHA

Başakşehir, Dünya Kupası sonrasında Spor Toto Süper Lig’de oynadığı 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak toplam 10 puanı hanesine yazdırdı. Söz konusu müsabakalarda deplasmanda Ümraniyespor’u 3-1, evinde Antalyaspor’u 2-0, Adana Demirspor ise 2-1’lik skorlarla mağlup eden turuncu-lacivertli takım, tek puan kaydını konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak yaşadı. Başakşehir bu süreçte 10 puanın sahibi oldu.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ 4 MAÇTA 1 GALİBİYET

İstanbul temsilcisi, Dünya Kupası öncesi ise ligde son 4 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve yalnızca 1 galibiyet elde edebilmişti. Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 kaybeden Başakşehir, evinde de Galatasaray'a karşı 7-0’lık ağır bir mağlubiyet yaşadı. Konuk olduğu Hatayspor'la 3-3 berabere kalan Emre Belözoğlu'nun takımı, tek galibiyetini Giresunpor'u 3-1 yenerek aldı.

Başakşehir, bu müsabakalarda ağlarında 12 gole engel olamazken, Dünya Kupası sonrası çıktığı 4 maçta ise kalesinde sadece 3 gol gördü.

34 PUANLA 3. SIRADA

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı 17 mücadelede 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu topladığı 34 puanla 3. basamakla yer alıyor. İstanbul ekibi, 17 maçta 27 kez gol sevinci yaşarken, filelerinde de 18 gol gördü.
Turuncu-lacivertlilerde, Danijel Aleksic, Serdar Gürler, Youssouf Ndayishimiye ve Deniz Türüç 4'er golle ligde takımın en golcü oyuncuları konumunda bulunuyor.

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