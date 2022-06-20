İHA

Yeni sezon kadro planlamalarına devam eden Başakşehir'de hedef Duarte'nin bonservisini almak. İtalyan ekibi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ve 1.5 sezondur turuncu-lacivertliler için top koşturan Brezilyalı stoper, turuncu-lacivertliler ile toplamda 54 maça çıktı. Başakşehir, Milan ile pazarlıklarını sürdürürken, 25 yaşındaki futbolcu da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakıyor.