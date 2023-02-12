İHA

Başakşehir'in sosyal medya hesabından Başkan Göksel Gümüşdağ imzalı paylaşılan taziye mesajında, "Akademimizde de görev almış, son olarak İskenderunspor'un kaleci antrenörü olarak çalışan Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Hocamıza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" denildi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden paylaşılan taziye mesajında, "Bir dönem kulübümüzde de kaleci antrenörü olarak görev alan İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kurt’a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, İskenderunspor’a ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

TFF'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "TFF 2. Lig kulüplerinden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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