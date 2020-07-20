Başakşehir'den elektrik kesintisi açıklaması

Açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki aydınlatmaların UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygunluk verilen UEFA A kategorisinde olduğu kaydedildi. Müsabaka günü enerji ihtiyacının ise şehir şebekesi ve jeneratörün senkron çalışmasıyla sağlandığı aktarıldı. Dün oynanan Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçının öncesinde de her müsabaka öncesi yapılan rutin kontrollerin TFF temsilcileri ve kulübün teknik ekibi tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Tüm jeneratörlerin de saat 19.45'te sistemi beslemesi için devreye alındığı vurgulandı.
Açıklamada, enerji kesintileriyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:
"Maçın 65. dakikası oynanırken stadyumumuzdaki tüm enerji aniden kesilmiştir. Teknik ekiplerimiz arıza tespit ve giderilmesi için anında müdahale etmişlerdir. Enerji kesilmesinin sebebinin şebeke referansının bağlı olduğu klemensten kaynaklandığı görülmüştür. Bu durumda sistem kendini korumaya alarak hem jeneratör hem şebeke şalterlerini açmıştır. Maçın devam edebilmesi için şehir şebekesi sistem dışı bırakılmış ve tüm beslemenin jeneratör tarafından yapılması sağlanmıştır. Stadyum aydınlatmalarının metal ampul olması sebebiyle sönen ampullerin tekrardan tam kapasite çalışması 6 dakikayı bulmaktadır. Bu nedenle elektriklerin kesilmesi, ekiplerimiz tarafından müdahale edilmesi ve tam kapasiteye tekrardan ulaşması 16 dakika sürmüştür. Maçın tamamlanabilmesi için tüm teknik ekibimiz arızanın kaynaklandığı bölgede görev yapmaya devam etmişlerdir. Arızaya sebep olan klemense müdahale edilmeyip takip edilmiştir. Ancak maçın 85. dakikasında ise klemensin kablolarının erimesi nedeniyle kısa devre oluşmuş ve alev almıştır. Sistem kendini tekrardan korumaya alıp sistem şalterini açarak enerjiyi tamamen kesmiştir. Klemenste yanan kablolara müdahale edilerek sistem devreye alınmıştır. Bu işlem ve aydınlatma ampullerinin tekrardan tam kapasiteye ulaşması 6 dakikayı bulmuştur. Arıza giderildikten sonra maçın kaldığı yerden devam ederek tamamlanması sağlanmıştır."
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