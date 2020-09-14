Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, daha önce giyeceği iki formayı tanıtmıştı, şimdi de alternatif formasını piyasaya çıkardı.
Turuncu-lacivertliler, 2020-21 sezonunda Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde giyeceği alternatif formasında önemli bir sosyal sorumluluk projesine yer verdi. Yeşil renkteki forma, küresel iklim değişikliği ile mücadelede ağaçlandırmanın önemine vurgu yapacak. Forma üzerinde dikkat çeken bir başka detay da kulübün resmi simgesi olan baykuşa yer verilmiş olması.
Başakşehir projenin aktivasyonu için de dijital bir adım attı. Turuncu-lacivertliler, bireysel çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojik yöntemler geliştiren ve insanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan bir sosyal girişim olan Ecording ile proje özelinde bir iş birliği anlaşması imzaladı. İlk aşamada 10 bin tohum topu ile başlayacak olan bu iş birliği içerisinde futbol severler, aldıkları her yeşil formayı doğada bir ağaca dönüştürebilecekler. Bunun yanı sıra kulüp dijital kanallarında yapacağı etkileşimlerle de tohum toplarını doğaya serpmeye devam edecek.
"FORMANIN TASARIMI İÇİN YAKLAŞIK 1 YILLIK BİR ÇALIŞMA SÖZ KONUSU"
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, alternatif forma ve proje iş birliği ile ilgili heyecanını ve memnuniyetini dile getirerek, "Geçtiğimiz yılın başlarında dünya olarak ilginç bir döneme girdik. Her yıl etkilerini daha fazla hissettiğimiz ısınmanın sonuçlarını bu günlerde çok daha gerçekçi ve acı bir şekilde deneyimliyoruz. Böyle zor bir dönemi şampiyon bitirmek bizim için önemliydi; ancak, Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa’nın kulüpler bazında en önemli organizasyonunda göz önünde olmak bize hem daha fazla sorumluluk, hem de sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere daha güzel fırsatlar sağladı. 6 ayı geçkin bir süredir bu proje ile ilgili çalışıyoruz. Formanın tasarımı için de yaklaşık 1 yıllık bir çalışma söz konusu. Pandeminin yanı sıra son zamanlarda ne yazık ki ülkemizde ve dünyada oldukça fazla orman yangını ile de mücadele etmeye başladık. Bu işi doğru bir zamanda ve doğru bir şekilde yaptığımıza inanıyorum. Başta formanın tasarımındaki emekleri için Bilcee’ye, projeye katkıları dolayısı ile güzel bir girişim olan Ecording’e teşekkür ediyor, tüm ekibimizi kutluyorum. Her ne kadar maçlarımız seyircisiz oynanacak olsa da tüm futbolseverleri bu güzel amaca katkı vermek üzere Başakşehir Store'a davet ediyorum" diye konuştu.
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