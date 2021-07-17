Başakşehir'de yeni sezon hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu ve Enzo Crivelli idmana katılmadı. Youssouf Ndayishimiye ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.