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Başakşehir'de virajı alamayan minibüs, iki araca çarptı: 4 yaralı

İstanbul Başakşehir'de virajı alamayan minibüs, karşı yöne şeride geçerek taksi ve otomobile çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Giriş: 27.01.2023 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir'de virajı alamayan minibüs, iki araca çarptı: 4 yaralı
Virajı alamayan minibüs, iki araca çarptı: 4 yaralı
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DHA

Başakşehir'de virajı alamayan minibüs şoförü karşı şeride geçip, taksi ve otomobile çarparak durabildi. Kazada araç içinde sıkışan taksi şoförü de dahil 4 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜS 2 ARACA ÇARPTI

İkitelli Yanyol Caddesi'nden Bağcılar istikametine giden Kadri Karaaslan iddiaya göre saat 22.00 sıralarında kullandığı yolcu minibüsünün hakimiyetini kaybetti. Minibüsle, yol ortasındaki kaldırımı aşıp karşı şeride geçen Karaaslan, Sabri Güneş'in idaresindeki taksi ile bir otomobile çarparak durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada taksi şoförü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralanan taksi şoförüyle yanındaki 2 yolcu ve minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; kazaya karışan 3 araçta da büyük hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle Avcılar istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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