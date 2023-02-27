Başakşehir'de tekstil fabrikasında yangın

AA

Başakşehir'de iki katlı tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA'nın haberine göre; Kayabaşı'nda bulunan iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Binada maddi hasara ve çatı katında da çökmeye neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.