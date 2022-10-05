UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam (6 Ekim Perşembe) Rigas ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu hastalandı.

Belözoğlu, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Letonya'ya giden kafilede yer almadı.

GÜMÜŞDAĞ: İNŞALLAH GELECEK

Öte yandan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Gümüşdağ, "Emre Hoca'nın gribal bir durumu var ama inşallah yarın gelecek" dedi.