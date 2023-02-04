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Başakşehir'de iki taksici grubu arasında kavga: 1 yaralı

İstanbul Başakşehir'de iki taksici grubu arasında, durak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Olayda 1 taksici bıçakla yaralandı, çok sayıda taksici gözaltına alındı

Giriş: 04.02.2023 - 01:11 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir'de taksici kavgası: 1 yaralı
Başakşehir'de taksici kavgası: 1 yaralı
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AA

Başakşehir'de taksiciler arasında çıkan kavgada bir şoför bıçakla yaralandı. Alınan bilgiye göre, İkitelli'den müşteri alan ismi öğrenilemeyen taksici, yolcusunu Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil Caddesi'ndeki taksi durağının karşısında bırakıp müşteri beklemeye başladı.

Duraktakilerin, taksicinin durak yakınından ayrılmasını istemesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından buradan ayrılan taksici, bir süre sonra arkadaşlarıyla tekrar durağa geldi.

AA'nın haberine göre; iki grup arasında çıkan kavgada bir taksici bıçakla yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan taksicileri gözaltına alarak emniyete götürdü.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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