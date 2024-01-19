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        Haberler Spor Futbol Başakşehir'de sözleşmesi feshedilen Eden Karzev Maccabi Tel Aviv'de! - Futbol Haberleri

        Başakşehir'de sözleşmesi feshedilen Eden Karzev Maccabi Tel Aviv'de!

        Başakşehir'de yaptığı paylaşımlar nedeniyle sözleşmesi feshedilen Eden Karzev, kiralık olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 13:59 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:59
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de sosyal medyadaki İsrail paylaşımları nedeniyle sözleşmesi feshedilen defansif orta saha oyuncusu Eden Karzev, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e kiralık olarak transfer oldu.

        Maccabi Tel Aviv'de düzenlenen imza töreninde genç oyuncu," "Kariyerime başladığım kulübe geri dönmekten büyük mutluluk duyuyorum. Takımın mümkün olduğu kadar çok şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarım ve taraftarlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

        Eden Karzev Başakşehir kariyerinde toplam 17 maçta forma giydi.

        23 yaşındaki futbolcu daha önce Maccabi Netanya, Kiryat Shmona, Hapoel Hadera, Beitar Ta Ramla ve Maccabi Tel Aviv gibi takımlarda top koşturdu.

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