Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Başakşehir'de Martin Skrtel şoku yaşanıyor! 10. dakikada penaltıya sebebiyet veren tecrübeli futbolcu sarı kartla cezalandırıldı. Başakşehir bu penaltıdan yediği golle 1-0 geriye düşerken Skrtel de cezalı duruma düştü.

Deneyimli savunmacı gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Başakşehir ile Galatasaray, 28 Haziran'da Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.