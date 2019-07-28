2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir'de bir yandan da transfer hareketliliği yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Fredrik Gulbrandsen, Muhammet Demir, Furkan Soyalp, Aziz Eraltay ve Azubuike Okechukwu'yu katan turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli ile de 4 yıllık sözleşme imzalandı. Başakşehir yönetimi, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle savunma hattı için birkaç oyuncu ve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Başakşehir'de şimdiye kadar transferi gerçekleşen 6 ismin 3'ü santrfor bölgesinde görev yapıyor. Mevcut kadrodaki oyuncuları da bunlara eklediğimizde turuncu-lacivertlilerde forvet mevkinde tam 5 futbolcu bulunuyor. Gulbrandsen, Demba Ba, Mevlüt Erdinç, Muhammet Demir ve Enzo Crivelli yeni sezonda Başakşehir'in gol ayakları olacak.

Ayrıca teknik heyet ve yönetim, gelecek teklifler doğrultusunda geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezonda da Mevlüt'ü kiralama yoluna gidebilir.

Medipol Başakşehir, hücumda elinde bulundurduğu oyuncularla şampiyonluk yolundaki güçlü rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı da sayısal olarak avantajlı konumda. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ın elinde santrfor olarak Diagne ve Mitroglou bulunurken, Beşiktaş da ise Burak Yılmaz ile genç futbolcular Güven Yalçın ve Umut Nayir siyah-beyazlıların forvet hattını oluşturuyor. Fenerbahçe de Frey'in yanına Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Vedat Muriqi'yi katarak bu bölgede elini güçlendirdi.