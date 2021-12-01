Başakşehir'de özel halk otobüsü alev alev yandı

Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 34 JP 9880 plakalı otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri patlama riski nedeniyle yolu çift yönlü olarak araç geçişine kapattı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürüldü, otobüste hasar meydana geldi.