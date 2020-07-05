Başakşehir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde seyreden A.A'nın kullandığı 34 SRK 30 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Ç'ye (65) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ömer Ç. ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Ç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sürücü A.A. ise gözaltına alındı.