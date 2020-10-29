Başakşehir'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla karşılaşan turuncu-lacivertliler, Konyaspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasındaki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı açtı.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.