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Haberler Gündem İstanbul Başakşehir'de kar geçit vermedi, doğum evde gerçekleşti

Başakşehir'de kar geçit vermeyince, sağlık ekipleri doğumu evde gerçekleştirdi

İstanbul Başakşehir'de hamile kadının acil çağrısı üzerine adrese giden 112 sağlık ekipleri, kar nedeniyle hastaneye yetişemeyeceklerini anlayınca doğumu evde gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin anne ve bebeğini kar altında hastaneye ulaştırma mücadelesi kameraya yansıdı.

25.01.2022 - 06:22 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir'de kar geçit vermedi, doğum evde gerçekleşti
Başakşehir'de kar izin vermedi, 112 ekipleri doğumu evde gerçekleştirdi
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İHA

Edinilen bilgilere göre 112 acil sağlık ekipleri, saat 16.40'da aldıkları doğum ihbarı üzerine Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ndeki adrese gitti.

Hamile kadının muayenesini gerçekleştiren ekipler doğumun başladığını tespit etti. Kar yağışının şiddetini artırması üzerine hastaneye yetişecek zamanın olmadığını belirleyen sağlık ekipleri, doğumu evde gerçekleştirdi.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ekipler, doğumun gerçekleşmesi ardından bu kez de yeni doğan erkek bebek ve ailesini hastaneye götürmek için mücadeleye başladı. Yoğun kar yağışı ve yolda kalan araçların oluşturduğu trafik sebebiyle büyük çaba sarf eden sağlık ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda anne, baba ve bebeği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı.

İHA'nın haberine göre; anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Zor şartlarda görev yapan acil sağlık personelleri Kadir Önlü, Sait Seyitoğlu ve Ayetullah Özkan anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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