DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni imalathaneye daha baskın düzenledi.

Başakşehir'de yapılan operasyonda etil ve metil olmak üzere yaklaşık 7 kaçak ton alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli ise gözaltına alındı.