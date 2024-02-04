Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Başakşehir'de caddeyi trafiğe kapatan 6 araç sürücüsüne ceza yağdı

        Başakşehir'de trafik magandalarına ceza yağdı

        Başakşehir'de asker eğlencesi bahanesiyle caddeyi trafiğe kapatan 6 araç sürücüsüne ceza yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 19:59 Güncelleme: 04.02.2024 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir'de trafik magandalarına ceza yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Başakşehir'de asker eğlencesi bahanesiyle caddeyi trafiğe kapatan 6 araç sürücüsüne 58 bin 806 lira ceza yazıldı. 5 sürücü hakkında 'Ulaşım Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık ve Mal Varlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

        Olay, 3 Şubat günü Yeşilvadi Caddesi'nde meydana geldi. Asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapatan magandalar araçlarından inerek meşaleler eşliğinde eğlendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından 6 araç sürücüsü yakalandı. 6 araç sürücüsüne; filmli cam, standart dışı plaka takmak, abart egzoz kullanmak, saygısızca araba kullanmak, duraklama yapmak, konvoy yapmak suçlardan toplamda 58 bin 806 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 sürücüye, 'Karayollarında Ulaşım Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık ve Mal Varlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dev maçta ilk gol geldi!
        Dev maçta ilk gol geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        Habertürk Anasayfa