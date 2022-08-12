Başakşehir'de Arslantaş ile 3 yıl daha

İHA

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, iç transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi son olarak 2017 yılında Bucaspor altyapısından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Muhammet Arslantaş ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muhammet Arslantaş'ın sözleşmesi, 2024-2025 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç oyuncumuza yeni sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.