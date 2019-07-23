Turuncu-lacivertliler, 2014'ten beri takımda forma giyen 30 yaşındaki Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem´e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.