Başakşehir'de 2 işçi çöken iskelenin altında kaldı

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Başakşehir 4. Etap'ta bulunan bir sitenin dış cephe yenileme ve boya işlerini yapmak için iskele kurulduç

İşçiler çalışmaya başladıkları sırada halatları kopan iskele çöktü. Çökmeyle birlikte 2 işçi yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Çöken iskeleyi fark eden site çalışanları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR REKLAM İtfaiye ekipleri, iskelenin altında kalan işçileri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Siteye yeni taşındığını söyleyen Yıldırım Yıldırım isimli vatandaş, "Ben bu siteye 4 gün önce taşındım olay dün oldu. Halat kopmuş. Yaşanılan kaza sonucunda 2 vatandaşımız düşerek ağır yaralanmış biz öyle bir bilgi aldık. Dış cephe çalışması yapılıyormuş" şeklinde konuştu.