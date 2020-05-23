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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde dün ilk bebeğin dünyaya geldiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

İLK BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde dün İLK BEBEK DÜNYAYA GELDİ. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin DEFNE SAKURA. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz.