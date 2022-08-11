UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi Konyaspor ile temsil eden Başakşehir, 3. ön eleme turu ilk maçında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti ve büyük bir avantajı ele geçirdi. Peki, Başakşehir Breidablik rövanş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve play-off turunda temsilcimizin rakibi kim olacak?