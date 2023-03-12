İHA

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını, Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Alper Çetin ve Aleks Taşcıoğlu bulunacak.

Trabzonspor-Adana Demirspor karşılaşmasının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında günün diğer karşılaşmasında Trabzonspor, evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Cihan Aydın olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a AVAR olarak Alper Ulusoy ve Hakan Yemişken eşlik edecek.

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