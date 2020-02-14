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Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda? soruları taraftarların gündeminde. Başakşehir liderlikteki iddiasını sürdürmek, Beşiktaş da liderlik yarışına dahil olmak için bu maçı kazanmak istiyor. İşte Başakşehir Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar...
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'in 22. haftası bu akşamki Başakşehir - Beşiktaş karşılaşması ile başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maç, 14 Şubat Cumartesi yani bugün saat 20.00'de başlayacak.
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Beşiktaş maçı saat 20.00'de beIN SPORTS HD 1 kanalında naklen yayınlanacak.
BAŞAKŞEHİR, 8 MAÇTA BEŞİKTAŞ’A 1 KEZ KAYBETTİ
Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının 4’ünü kazanırken, 3’ünde de berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda rakibine sadece 1 defa kaybetti.
Başakşehir, Süper Lig’in 22. haftasında yarın Beşiktaş’ı ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Fenerbahçe yenilgisi ve Sivas beraberliğiyle 5 puanlık bir kayıp yaşayan turuncu-lacivertliler, bunu siyah-beyazlı ekip karşısında alacağı galibiyetle telafi etmek istiyor. Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle bir ivme yakalayan Beşiktaş ise bu çıkışını sürdürebilme adına Fatih Terim Stadı’nda sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.
BAŞAKŞEHİR ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Bu zorlu müsabaka öncesi Başakşehir’in rakibine karşı son maçlardaki sayısal üstünlüğü ise göze çarpıyor. Okan Buruk’un takımı, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 maçın sadece 1’inde mağlubiyet gördü. 4 karşılaşmayı kazanan turuncu-lacivertli takım, 3 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.
Bu maçlarda 11 gol atan Medipol Başakşehir, ağlarında da 8 gol gördü.
Turuncu-lacivertliler, söz konusu süreçte siyah-beyazlılara karşı tek yenilgisini geçtiğimiz sezon deplasmanda 2-1’lık skorla almıştı.
Başakşehir ile Beşiktaş arasında ligde oynanan son 8 müsabaka söyle:
Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2019-2020)
Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 (2018-209)
Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (2018-2019)
Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (2017-2018)
Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2017-2018)
Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1 (2016-2017)
Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2016-2017)
Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2 (2015-2016)
BAŞAKŞEHİR EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAZANDI
Ayrıca Başakşehir, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 3 maçta da kazanan taraf olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0 ile geçen turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da aynı skorla galip gelmişti. 2016-2017 sezonunda da Fatih Terim Stadı’nda Beşiktaş’ı 3-1 yenen M.Başakşehir, son mağlubiyeti ise 2014-2014 sezonunda 2-1 kaybederek yaşamıştı.
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