Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertli oyuncular, 5'e 2 pas oyununun ardından geniş alanda pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.