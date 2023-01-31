Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir

Başakşehir, Bertrand Traore'nin sözleşmesini feshetti

Medipol Başakşehir, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Bertrand Traore'nin sözleşmesini feshetti.

Giriş: 31.01.2023 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir, Bertrand Traore'nin sözleşmesini feshetti
İHA

Başakşehir, yaz transfer döneminde Aston Villa'dan kiraladığı Burkina Fasolu oyuncu Bertrand Traore ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Sezon başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'dan kiralanan Bertrand Traore'nin sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Burkina Fasolu oyuncuya kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki oyuncu Başakşehir formasıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde toplam 18 maça çıkarken 3 gole imza attı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ukrayna'dan Avrupa'ya 'daha çok destek' çağrısı
Ukrayna'dan Avrupa'ya 'daha çok destek' çağrısı
31 Ocak Süper Loto sonuçları!
31 Ocak Süper Loto sonuçları!
YKS başvuru ve sınav tarihleri!
YKS başvuru ve sınav tarihleri!
Gözler ÖSYM yeni sınav takviminde!
Gözler ÖSYM yeni sınav takviminde!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.