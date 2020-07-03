Başakşehir, 2019-20 sezonu başında Hamburg'tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Berkay Özcan'ı transfer ettiğini duyurdu. 22 yaşındaki oyuncu, 2023-2024 sezonunun sonuna kadar turuncu-lacivertli formayı giyecek.

Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2019-2020 sezonu başında Hamburg Kulübü’nden satın alma opsiyonuyla kiraladığımız Berkay Özcan’ın satın alma opsiyonu kullanılmıştır.

Türkiye Ümit ve A Milli Takımımız’da da oynayan başarılı futbolcumuz, 2023-2024 sezonu sonuna dek turuncu lacivertli formamızı giymeye devam edecektir. Başakşehir ailesinin değerli bir ferdi olarak kariyerini sürdürecek olan Berkay Özcan’a başarılar diliyoruz"