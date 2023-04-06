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Başakşehir Ayazma 4. Etap ihalesinin 2. oturumu yapıldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., "İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin yapıldığını belirtip yapılan teklifleri duyurdu

Giriş: 06.04.2023 - 12:09 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir Ayazma 4. Etap ihalesinin 2. oturumu yapıldı
HABERTURK.COM

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumu 05.04.2023 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.

İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri;

Gelen en yüksek teklif;

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 4.125.000.000 TL

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.650.000.000 TL

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %40

FUZUL YAPI İNŞ. PAZ. A.Ş. tarafından verilmiştir.

Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır."

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