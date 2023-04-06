Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz projelerinden İstanbul Başakşehir Ayazma 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumu 05.04.2023 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.

İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri;

Gelen en yüksek teklif;

Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 4.125.000.000 TL

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 1.650.000.000 TL

Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %40

FUZUL YAPI İNŞ. PAZ. A.Ş. tarafından verilmiştir.

Teklifler değerlendirme aşamasındadır.

İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır."