Başakşehir Antwerp maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi kim oldu?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundan play-offlara yükselen takımlardan biri de temsilcimiz Başakşehir oldu. Ekibimizin, play-off turundaki rakibi ise Belçika ekibi Royal Antwerp oldu.

Royal Antwerp, 3. ön eleme turunda karşılaştığı Lilleström'ü ilk maçta 3-1, rövanş maçında ise 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

PLAY-OFF RAKİBİ BELLİ OLDU!

Breidablik'i eleyen Medipol Başakşehir'in rakibi Belçika ekibi Antwerp oldu.

Başakşehir, Antwerp ile ilk maçını 18 Ağustos'ta sahasında, rövanşı ise 25 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

18 Ağustos'ta deplasmanda forma terletecek olan Başakşehir yeni rakibi Antwerp ile kıyasıya bir mücadeleye girecek. Saati henüz belli olmayan maçın canlı olarak TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.