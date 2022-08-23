Medipol Başakşehir'de, topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 12.00'de Belçika'ya hareket edecek ve son antrenmanını yerel saatle 19.00'da Bosuil Stadyumu'nda gerçekleştirecek.